Водитель маршрутки спас пассажира с инсультом - за лечение отдал свои деньги

В реанимационное отделение водитель доехал за три минуты и на руках внес недвижимого пассажира из салона Фото: healthnews.24tv.ua

На Тернопольщине водитель маршрутки сошел с рейса, чтобы отвезти пассажира в больницу.

Пожилой мужчина вез орехи на рынок, чтобы продать. Водитель увидел, что у него все признаки инсульта и решил не ждать "скорую", а отвезти его в больницу самостоятельно, говориться в сюжете ТСН. Кроме того, отдал все деньги, которые имел при себе, нa лечение пaссaжирa.

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"Вижу, что ему руку отнимает, что-то хотел мне сказать – вижу, язык не выходит, не может говорить уже. И каждый раз хуже и хуже", – рассказал водитель маршрутки Александр Иваськевич.

На следующей остановке все пассажиры вышли и водитель решил ехать в больницу. Людям, которые заходили в маршрутку, объявил об отмененном рейсе. Автобус буквально стал "скорой", в реанимационное отделение водитель доехал за 3 мин. и на руках вынес недвижимого пассажира из салона.

По словам жены больного мужчины, водитель его достал оттуда, так как он был без сознания, забрал их вещи назад, отвез домой, предложил деньги, которые у него были.

Заведующий неврологического отделения Кременецкой районной больницы Константин Бyкoвский отметил, что благодаря мгновенной реакции водителя, пенсионер перенес инсульт без осложнений.

Водитель одного из львовских автобусов спас девушку, которой стало плохо в салоне. Несмотря на график, он остановил транспорт, побежал в аптеку и за свои деньги купил девушке лекарства.