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Водитель автобуса спас пассажирку

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Водитель автобуса спас пассажирку
Водитель маршрутки спас девушку, которой стало плохо. Фото: dailylviv.com

Водитель одного из львовских автобусов спас девушку, которой стало плохо в салоне.

Несмотря на график, он остановил транспорт, побежал в аптеку и за свои деньги купил девушке лекарства, - пишет "Сегодня".

"Понедельник, пробки, в маршрутке 3-А, номер машины 2554 ЕТ, возле Стрыйского рынка в салоне стало плохо девушке. Водитель остановился. Девушку вынесли на руках на улицу, водитель тем временем побежал в аптеку и купил лекарства. Вызвали "скорую". Убедившись, что все будет хорошо, мы поехали ", - пишет в соцсети свидетель происшествия Татьяна Пигеева.

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Люди в восторге от поведения водителя и пытаются его найти. Есть и те, кто его осуждает, мотивируя это тем, что аптечка должна быть в салоне автобуса.

В городе Боярка Киевской области водитель маршрутки выгнал из салона ребенка, несмотря на то, что он оплатил проезд. Водителя вскоре перехватили. Он признал, что высадил ребенка из маршрутки, оправдав это якобы тем, что он не оплатил проезд.

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