Водитель маршрутки с пассажирами умер за рулем

На Черниговщине во время движения скончался 47-летний водитель маршрутки Остер -Чернигов. В салоне в это время были пассажиры. Автобус съехал с дороги и врезался в шиферный забор. Пассажиры не пострадали.
Событие произошло 21 марта около 17:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW
"Следователь открыл производство. Выясняет обстоятельства смерти водителя общественного транспорта и проводит всестороннюю проверку, в том числе - медицинских документов", - рассказали в полиции.
Продолжается досудебное расследование.
В Житомире в ДТП погиб водитель легковушки. Мужчине стало плохо за рулем - у него оборвался тромб. Он врезался дерево. Скончался на месте.
Комментарии