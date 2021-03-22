Водитель маршрутки с пассажирами умер за рулем

На Черниговщине во время движения скончался 47-летний водитель маршрутки Остер -Чернигов. В салоне в это время были пассажиры. Автобус съехал с дороги и врезался в шиферный забор. Пассажиры не пострадали.

Событие произошло 21 марта около 17:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cn.npu.gov.ua На Черниговщине во время движения скончался 47-летний

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"Следователь открыл производство. Выясняет обстоятельства смерти водителя общественного транспорта и проводит всестороннюю проверку, в том числе - медицинских документов", - рассказали в полиции.

Автор: cn.npu.gov.ua В салоне маршрутки находились пассажиры. Они не пострадали

Продолжается досудебное расследование.

В Житомире в ДТП погиб водитель легковушки. Мужчине стало плохо за рулем - у него оборвался тромб. Он врезался дерево. Скончался на месте.