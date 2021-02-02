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вторник, 02 февраля 2021 07:54

Водитель маршрутки с пассажирами снес столб и сбежал: показали фото и видео
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В Запорожье водитель маршрутки снес столб и сбежал. Пострадали 13 пассажиров
Фото: 061.ua
В Запорожье водитель маршрутки снес столб и сбежал. Пострадали 13 пассажиров
В Запорожье водитель маршрутки снес столб и сбежал. Пострадали 13 пассажиров
В Запорожье водитель маршрутки снес столб и сбежал. Пострадали 13 пассажиров

В Запорожье водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП 13 человек пострадали, их госпитализировали.

Авария произошла вечером 1 февраля, сообщают местные Telegram-каналы.

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Водитель маршрутки скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция.

Вблизи Шульговки в Петриковском районе Днепропетровской области микроавтобус "Газель Рута" сообщением Каменское - ст. Чайка выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. В автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализированы. Водитель скрылся. Его разыскали в Каменском на 4-й день.

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Дата
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