Водитель маршрутки с пассажирами снес столб и сбежал: показали фото и видео

Фото: 061.ua

В Запорожье водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП 13 человек пострадали, их госпитализировали.

Авария произошла вечером 1 февраля, сообщают местные Telegram-каналы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель автобуса сбил ребенка и скрылся с места преступления

Водитель маршрутки скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция.

Вблизи Шульговки в Петриковском районе Днепропетровской области микроавтобус "Газель Рута" сообщением Каменское - ст. Чайка выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. В автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализированы. Водитель скрылся. Его разыскали в Каменском на 4-й день.