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четверг, 20 декабря 2018 18:50

Водитель маршрутки набросился с кулаками на старенького пассажира

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Водитель маршрутки набросился с кулаками на старенького пассажира
Водитель маршрутки избил пассажира за замечания. Фото: Кorrespondent

В Николаеве водитель маршрутки избил пассажира за замечания.

Инцидент произошел в четверг, 20 декабря, на остановке Кульбакинский поворот. Соответствующее видео опубликовали Новости-N.

Водитель маршрутки №1 после словесного конфликта набросился с кулаками на пожилого мужчину. Как отмечается, водитель не реагировал на просьбы других пассажиров прекратить побои.

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В тоже время, в Ровно водитель 44 маршрута раздавал пассажирам конфеты. Мужчина одел шапку "Санта-Клауса" и дарил всем новогоднее настроение.

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Дата
20
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