Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"

Фото: rv.npu.gov.ua

Вблизи Квасилова на Ровенщине 42-летний водитель ВАЗ-21099 влетел в грузовик SCANIA 6 августа около 6:20.

Водитель легковушки погиб на месте. В его вещах полицейские обнаружили наркотики, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"42-летний житель Ровно внезапно выехал на встречную полосу и влетел в SCANIA под управлением 37-летнего жителя города Харьков. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. При осмотре автомобиля в рюкзаке погибшего полицейские обнаружили и изъяли девять полиэтиленовых пакетов, четыре бумажных свертка с сухим измельченным и кристаллическим веществом, внешне похожими на наркотические. Кроме того, изъято устройство для курения", - сказано в сообщении.

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У водителя грузовика медики диагностировали незначительные телесные повреждения. По внешним признакам он трезв.

Следователи открыли два уголовных производства - по факту ДТП и незаконного хранения наркотиков.

На трассе Киев - Чоп возле села Корнин Ровенской столкнулись легковушка BMW и грузовик Scania. 18-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, 23-летний водитель - в больнице.