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пятница, 25 июня 2021 13:38

Водитель легковушки сгорел заживо после столкновения с грузовиком

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Сегодня, 25 июня, около 05:30 возле села Хомовцы Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка.

Автор: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti
  В Хмельницкой области сгорела дотла легковушка после столкновения с грузовиком. Водитель погиб на месте
В Хмельницкой области сгорела дотла легковушка после столкновения с грузовиком. Водитель погиб на месте

Последняя сгорела дотла. Водитель погиб, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Столкнулись легковой автомобиль и грузовик "Рено Магнум" под управлением 45-летнего жителя города Могилев-Подольский. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся и водитель погиб на месте", - рассказали патрульные.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшего устанавливается.

В Дергачевском районе Харьковской области 29-летний водитель Volkswagen CC на скорости врезался в билборд. От удара легковушка загорелась. Водитель погиб на месте.

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25
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