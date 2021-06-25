Водитель легковушки сгорел заживо после столкновения с грузовиком

Сегодня, 25 июня, около 05:30 возле села Хомовцы Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка.
Последняя сгорела дотла. Водитель погиб, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
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"Столкнулись легковой автомобиль и грузовик "Рено Магнум" под управлением 45-летнего жителя города Могилев-Подольский. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся и водитель погиб на месте", - рассказали патрульные.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшего устанавливается.
В Дергачевском районе Харьковской области 29-летний водитель Volkswagen CC на скорости врезался в билборд. От удара легковушка загорелась. Водитель погиб на месте.
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