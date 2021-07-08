Водитель легковушки протаранил здание: есть пострадавшие

Легковушка протаранила здание. Фото: скриншот с видео

Во Львове водитель легковушки на скорости влетел в помещение коммунального предприятия.

Перед этим автомобиль Маzda зацепил легковушку Ford. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения, сообщает ТСН.

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От удара Ford выехал на тротуар, а Маzda разрушила стену здания. Двух пассажиров Маzda с травмами увезли в больницу.

На момент аварии в здании коммунального предприятия был охранник. Он не пострадал. Оба водителя уцелели, свидетельствуют очевидцы.

Сейчас полиция выясняет причину аварии.

На Херсонщине столкнулись ВАЗ 2107 и автобус MAN. В легковушке ехала семья. 50-летний водитель погиб. 40-летняя жена и 10-летний сын госпитализированы в хирургическое отделение. А 7-летняя дочь в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Каховской районной больницы.