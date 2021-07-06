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вторник, 06 июля 2021 14:26

Смертельное столкновение на трассе: водитель погиб, его семья - в больнице

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У села Петропавловка на Херсонщине столкнулись ВАЗ 2107 и автобус MAN.

В легковушке ехала семья. 50-летний водитель погиб. 40-летняя жена и 10-летний сын госпитализированы в хирургическое отделение. А 7-летняя дочь в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Каховской районной больницы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  На Херсонщине столкнулись ВАЗ 2107 и автобус MAN. Водитель легковушки погиб, его семья - в больнице
На Херсонщине столкнулись ВАЗ 2107 и автобус MAN. Водитель легковушки погиб, его семья - в больнице

"Водитель ВАЗ 2107 двигался по второстепенной дороге. Не выбрал безопасную скорость, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом, который двигался по главной дороге", - рассказал начальник отдела следственного управления областной полиции Дмитрий Думанский.

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30-летний водитель автобуса и напарник не пострадали.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил автобус
Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил автобус

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются возможные свидетели ДТП. Назначены экспертизы.

В Покровске Никопольского района Днепропетровской области ВАЗ влетел в Mercedes Sprinter. Двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка легковушки, а также шесть пассажиров Mercedes - травмированы.

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