Водитель легковушки переехал 2 женщин

На Закарпатье водитель автомобиля Skoda Octavia сбил женщин 73 и 62 лет. Старшая полученных травм погибла. Фото - zk.npu.gov.ua

В селе Дулово Тячевского района Закарпатья водитель автомобиля Skoda Octavia сбил двух женщин. От полученных травм 73-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Еще одна - 62-летняя - находится в реанимации райбольницы.

Авария произошла вечером 6 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"53-летний водитель ехал в направлении села Теребля. В Дулово на улице Вайды сбил двух женщин-пешеходов", - сказано в сообщении.

Водитель автомобиля также в больнице. Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства аварии.

В селе Лишня Дрогобычского района Львовской 25-летний водитель Opel Omega сбил на тротуаре 4-х пешеходов. 57-летняя женщина погибла на месте. Ее 58-летний муж, 33-летний сын и внук, 7 лет, - в больнице.