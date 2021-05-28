Водитель, которая сбила на тротуаре школьника, вышла из изолятора

В Виннице 43-летняя Наталья Дзись сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка. За руль внедорожника села пьяная. Парень в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/Ирина Доценко

За винничанку 43-летнюю Наталью Дзись, которая пьяной сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка, внесли более 180 тыс. грн залога.

Женщина вышла из СИЗО и ближайшие два месяца следствия проведет под домашним арестом, рассказала Gazeta.ua адвокат потерпевших Снежана Чубенко.

"Подозреваемая находиться дома с электронным браслетом. Также у нее изъяли два загранпаспорта", - рассказала адвокат.

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Между тем состояние Андрея остается тяжелым. Его ввели в медикаментозную кому, рассказал нейрохирург детской областной больницы Сергей Волощук.

Впереди у мальчика еще одна операция на головном мозге - ему будут закрывать пластиной дырку в черепе.

Семья ежедневно тратит колоссальные суммы на лечение Андрея. Деньги переводят все неравнодушные. В то же время семья виновницы дала 10 тыс. грн.

Авария произошла 24 мая на ул. Ивана Богуна. 43-летняя водитель Haval разгромила забор и снесла на тротуаре 13-летнего школьника. Его отбросило на металлическую арматуру, которая прошила парню голову. Содержание алкоголя в крови женщины в момент аварии превышало допустимую норму в 16 раз.