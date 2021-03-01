Водитель иномарки убил пешехода и пошел в больницу жаловаться на здоровье

В Винницкой области водитель внедорожника сбил насмерть человека и скрылся.

Автомобиль он спрятал у товарища, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"Авария произошла около 21:00 в поселке Кирнасовка Тульчинского района на улице Соборной. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado сбил 52-летнего мужчину, который вместе с двумя односельчанами шел по обочине дороги. Не останавливаясь, правонарушитель с места аварии скрылся. Иномарку 41- летний правонарушитель, житель Чечельницкой территориальной общины, спрятал на территории хозяйства своего товарища, а сам с жалобами на состояние здоровья обратился в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Фото: vn.npu.gov.ua

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Полицейские нашли горе-водителя. В том, что натворил, признался. Сказал, что сбежал, потому что испугался.

Пока что мужчина в больнице. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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