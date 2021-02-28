На трассе Audi вылетела на встречку и столкнулась с Toyota. Есть погибшие

В Мелитопольском районе Запорожской области в лоб столкнулись легковушки Audi А6 и Toyota Tundra. 2 человека погибли, еще 2 - травмированы.

Столкновение произошло 27 февраля около 20:00 на автодороге Харьков-Симферополь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Мелитопольском районе Запорожской области в лоб столкнулись легковушки Audi А6 и Toyota Tundra

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль с автобусом сошлись в смертельном столкновении

"Водитель Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении пгт Акимовка, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Tundra", - сказано в сообщении.

Погибшие - водитель и пассажир автомобиля Audi А6, мужчины 47 и 46 лет, жители пгт Акимовка. 52-летний водитель и 54-летний пассажир другого автомобиля - жители Мелитополя. С травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу.

Автор: zp.npu.gov.ua В результате столкновения водитель и пассажир Audi погибли на месте. Водитель и пассажир Toyota - травмированы. Оба в больнице

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

В Угринове на Ивано-Франковщине столкнулись Opel Combo, Renault Kangoo, ВАЗ 21010 и Renault-21. В результате 2 человека погибли, еще один покалечился.