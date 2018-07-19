Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 441
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5130
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 927
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2844
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3528
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 130855
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2070
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1656
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 909
Фото
Все фото
3
10
12
6
4
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
&quot;Сотрудники&quot; администрации президента похитили мужчину
"Сотрудники" администрации президента похитили мужчину
Клофелинщица травила отдыхающих на курортах
Клофелинщица травила отдыхающих на курортах
Видео
Все видео
Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров
Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 441
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 387
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2844
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1575
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3456
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 2007
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 16:28

Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности

  Комментировать
Водитель грузовика &quot;прокатил&quot; на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Под Черновцами водитель грузовика не остановился по требованию инспектора Укртранспезбекы, сбил его и повез на капоте. Фото - promin.cv.ua

Под Черновцами водитель грузовика не остановился по требованию инспектора Укртрансбезопасности и сбил его.

Инспектор сумел ухватиться за капот автомобиля и ехал, тем временем вызвал подмогу. Соответствующее видео появилось в сети. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции Черновицкой области.

Пострадавший инспектор Укртрансбезопасности рассказал, что водитель грузовика двигался в сторону Черновцов. Доехал с ним на капоте до ближайшей АЗС, там остановился и сбежал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице водитель убегал от копов и в результате сам заехал в отделение полиции

Правоохранители обнаружили этого водителя, составили на него два админпротокола: за совершение ДТП и побег с места происшествия, и вызвали следственно-оперативную группу.

На видео нецензурная брань!

В Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил патрульного полицейского, который проверял документы у водителя Mercedes.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Шахтеры на Донбассе начали массовую забастовку

Извращенная любовь и трансплантация мозга: тайны Майкла Джексона раскрыл его убийца

Клип Русланы снимали в Донецке

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 147947
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 73939
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 62912
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 55237
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 54203
Происшествия
Сообщили детали о "педофиле" на детской площадке
Сообщили детали о "педофиле" на детской площадке Просмотров: 936
Силовики нагрянули в офис запрещенной Компартии Украины
Силовики нагрянули в офис запрещенной Компартии Украины 1 Просмотров: 720
Появилась новая версия убийства украинца в Турции
Появилась новая версия убийства украинца в Турции 1 Просмотров: 7364
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
3
 Просмотров: 990
Ключевой свидетель суда над Зайцевой исчезла без вести
Ключевой свидетель суда над Зайцевой исчезла без вести Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 244
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua