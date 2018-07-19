Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности

Под Черновцами водитель грузовика не остановился по требованию инспектора Укртранспезбекы, сбил его и повез на капоте. Фото - promin.cv.ua

Под Черновцами водитель грузовика не остановился по требованию инспектора Укртрансбезопасности и сбил его.

Инспектор сумел ухватиться за капот автомобиля и ехал, тем временем вызвал подмогу. Соответствующее видео появилось в сети. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции Черновицкой области.

Пострадавший инспектор Укртрансбезопасности рассказал, что водитель грузовика двигался в сторону Черновцов. Доехал с ним на капоте до ближайшей АЗС, там остановился и сбежал.

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Правоохранители обнаружили этого водителя, составили на него два админпротокола: за совершение ДТП и побег с места происшествия, и вызвали следственно-оперативную группу.

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