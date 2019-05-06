Водитель был пьян: подробности аварии с туристами в горах

Фото: if.npu.gov.ua

В полиции рассказали подробности аварии в селе Быстрец Верховинского района Ивано-Франковской области. Там водитель автомобиля ГАЗ-66 вез туристов. Не справился с управлением на подъеме и перевернулся в реку Черный Черемош.

47-летний водитель - житель одного из сел Косовского района. Он был пьян. Это подтвердила медицинская экспертиза. Сейчас находится в состоянии шока. Отделался синяками, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"В грузовике находились 24 человека - 23 туриста-иностранца и водитель. Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, направлялась к месту назначения. В результате ДТП 3 человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте 21-49 лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия", - рассказали в полиции.

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Помогали пострадавшим как полицейские и спасатели, так и другие туристы, которые осуществляли сплав.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Водителя авто правоохранители задержали. Вскоре ему объявят подозрение и изберут меру пресечения.

Авария произошла 6 мая около 11:30 в селе Быстрец Верховинского района. Грузовой автомобиль слетел с обрыва высотой 40 м и упал в реку Черный Черемош.