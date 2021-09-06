Водитель без прав "перекинул" Skoda на крышу: кадры масштабной аварии

В центре Киева 6 сентября, на пересечении ул. Ильинской и Волошской, произошла авария с перекидыванием.

Об этом информирует сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

Фото: "Киев Оперативный"

По предварительной информации, водитель синей Skoda Fabia, который не имел при себе прав и документов, врезался в красную Skoda. Пострадали пассажирка и водитель последней машины.

"От удара красная машина перевернулась на крышу. Женщину срочно госпитализировали. Водитель в корсете остался на месте. Виновник ДТП не пострадал", - говорится в посте.

На месте работают полицейские и медики. Обстоятельства аварии выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спящий водитель вылетел на встречную и врезался в авто полиции

В Киеве на просп. Гагарина автомобиль Nissan Teana на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся. Одна из женщин, находившихся в автомобиле, погибла. Ее дочь в тяжелом состоянии госпитализировали.