Водитель автобуса, который вез школьников, умер за рулем

Фото: dnepr.express

Днем 3 февраля в Каменском на Днепропетровщине водитель автобуса, который вез учеников школы, скончался за рулем.

По предварительной информации, у мужчины случился инсульт. Ему было 68 лет, сообщает dnepr.express.

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Автобус как раз спускался от гостиницы "Заря" по проспекту Шевченко. Пересек трамвайные пути, скатился с проезжей части и врезался в забор строительства магазина на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, завалив фонарный столб.

Дети не пострадали.

В Днепре за рулем авто заметили мужчину, который не подавал признаков жизни. Прохожий вызвал на место полицейских. Позже установили, что это таксист. Его около суток искали родственники. Он внезапно умер за рулем автомобиля.