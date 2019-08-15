Водил в гараж и раздевал: 11-летний парень развращал малолетнюю подругу

На Волыни 11-летний парень развращал малолетнюю подругу. Фото - Голос Карпат

В Ковельськом районе Волынской области 11-летний парень закрывался в гараже с малолетней подругой и развращал ее.

Все происходило в течение нескольких дней подряд, говорится в постановлении суда.

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"Взяв ключи от гаража родителей, парень неоднократно приглашал туда малолетнюю. Парень обнажался и имитировал половой акт. Также заставлял девочку касаться к его половому органу", - сказано в документе.

Суд назначил экспертизу, которая определит, был ли у детей сексуальный контакт. Следствие продолжается.

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