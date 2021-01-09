Во взрыве на газопроводе под Полтавой не исключают диверсию

На Полтавщине прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Фото: facebook.com/tsoua2020

Причиной взрыва на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" неподалеку Лубнов в Полтавской области могла быть диверсия или незаконная врезка.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет, сообщил оператор ГТС Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сложилось впечатление, что упал самолет" - очевидцы рассказали о мощном взрыве под Полтавой

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации. Другая информация уточняется и будет сообщена позже.

Взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской области произошел 9 января в 15:53. Начался пожар. Сейчас на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей.