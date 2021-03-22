Во время выезда на пожар умер спасатель

Мужчине вызвали скорую, в карете которой он умер Фото: dsns.gov.ua

В Одессе 22 марта во время ликвидации пожара в частном доме спасателю стало плохо.

Ему вызвали "скорую", в которой он умер, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Одесской области.

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"22 марта в 12:53 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Магистральной, 59 произошло возгорание частного дома. Во время ликвидации пожара к медикам обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Врачи пытались оказать необходимую помощь, но спасатель 1973 года умер в "скорой ", - говорится в сообщении.

Причины смерти спасателя устанавливают.

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