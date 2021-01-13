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среда, 13 января 2021 15:07

Рабочего завалило песком - он не выжил
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В Киеве мужчину во время монтажных работ засыпало песком.

Трагедия произошла в Подольском районе. Мужчина не выжил, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины.

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В Киеве мужчину во время монтажных работ засыпало песком
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Трагедия произошла в Подольском районе
В Киеве мужчину во время монтажных работ засыпало песком
Трагедия произошла в Подольском районе
Мужчина не выжил

"13 января в 12:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на улице Вышгородской, 44-а, что в Подольском районе столицы, на территории одного из жилых домов произошел обвал почвы, под которым оказался человек. Как оказалось, во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля был завален песком монтажник. Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В Волынской области 42-летнего мужчину убили струей воды. Его тело нашли на территории предприятия, где он работал.

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