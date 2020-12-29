Работника предприятия убили струей воды

Его тело нашли на территории предприятия, где он работал Фото: volynnews.com

В Волынской области 42-летнего мужчину убили струей воды. Его тело нашли на территории предприятия, где он работал.

Трагедия произошла на одном из производств в Гороховском районе. В убийстве подозревают 52-летнего жителя района, который работает на том же предприятии, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

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"Мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, и повлекла смерть потерпевшего", - сказано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Харькове во время ликвидации прорыва горячей воды на насосной станции погиб 70-летний работник коммунального предприятия. Трагедия произошла 2 июля. Мужчину смыло кипятком.