Во время уборки могил мужчина подорвался на неизвестном устройстве

В поселке Верхнеторецкое в Донецкой области местный житель подорвался на кладбище.

По предварительной информации, 69-летний мужчина и его жена убирали могилы. Он подорвался на неизвестном устройстве, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Автор: police.dn.ua На кладбище в поселке Верхнеторецкое подорвался мужчина

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Посетители кладбища эвакуированы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также на месте работают взрывотехники.

Автор: police.dn.ua На кладбище в поселке Верхнеторецкое подорвался мужчина

В селе Новоселовка Вторая Волновахского района Донецкой области мужчина подорвался на своем огороде. 18-летний мужчина сажал картофель. Под его лопатой взорвался неизвестный предмет.