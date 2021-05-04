Хотел посадить картофель. Мужчина подорвался на неизвестном устройстве на огороде

В селе Новоселовка Вторая Волновахского района Донецкой области мужчина подорвался на своем огороде.
18-летний мужчина сажал картофель. Под его лопатой взорвался неизвестный предмет.
Хозяин получил множественные рваные раны левой кисти и потерял ногтевую фалангу левой кисти, сообщили в Мариупольской станциии скорой медицинской помощи.
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Пострадавшего госпитализировали в Областную больницу интенсивного лечения.
В Харькове 14-летнего школьника доставили в больницу с травматической ампутацией пальца левой кисти.
В руках подростка взорвалось зарядное устройство. Полицейские выяснили, что пострадавший был дома один
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