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понедельник, 03 мая 2021 16:31

Подросток лишился пальцев из-за взрыва зарядного устройства

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  Юношу госпитализировали. Фото: zdrav.ck.gov.ua
Юношу госпитализировали. Фото: zdrav.ck.gov.ua

В Харькове 14-летнего школьника доставили в больницу с травматической ампутацией пальца левой кисти.

В руках подростка взорвалось зарядное устройство, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Полицейские выяснили, что пострадавший был дома один, когда у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство. Юношу госпитализировали.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В с. Хоросно Пустомытовского района на Львовщине на территории школы прогремел взрыв. Погиб человек. Он вроде бы пытался разобрать неизвестный предмет, который взорвался в его руках.

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Дата
03
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