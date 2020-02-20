Во время стрельбы на остановке ранили мужчину

Днем 20 февраля в Одессе возле одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону незнакомца.
В результате пострадавший получил травму глаза, он больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Стрелка задержали. У него изъяли два пистолета, похожие на пневматические, и нож. Откуда у мужчины оружие, сейчас устанавливают следователи", - говорится в сообщении.
В полиции открыли уголовное производство.
В Кременчуге Полтавской области на остановке общественного транспорта застрелили 34-летнего мужчину. Убийству предшествовал конфликт. 32-летнего подозреваемого задержали через несколько часов.
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