Во время пожара в студенческом общежитии погиб мужчина

В городе Малин Житомирской области в студенческом общежитии вспыхнул пожар.

Во время ликвидации пожара, спасатели нашли мужчину без признаков жизни, сообщили в прессслужбе ДСНС Украины.

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Фото: zt.20minut.ua

"2 декабря в 19:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в 5-этажном общежитии Малинского профессионального лицея, в котором проживают как студенты, так и обычные семьи. По прибытию к месту вызова спасатели установили , что в здании наблюдается сильное задымление, а в одной из комнат, что находится в семейной части, горит кровать. Там же они обнаружили тело мужчины 1963 года рождения без признаков жизни, по предварительной информации - бывшего работника лицея. Также звеном газодымозащитной службы были эвакуированы из этого этажа 4 человека, которым медицинская помощь не понадобилась ", - говорится в сообщении.

В 20:05 пожар был локализован и в 20:50 - ликвидирован. Огнем уничтожено комнату площадью 15 кв. м и повреждены стены.

Спасатели предполагают, что пожар мог произойти из-за неосторожности при курении. Однако окончательные причины возгорания определят специалисты.

В городе Марганец Никопольского района Днепропетровской области в одной из квартир 5-этажки вспыхнул пожар. Спасатели получили вызов 28 ноября в 22:44. Возгорание случилось в 2-комнатной квартире на 5 этаже. Внутри была женщина и двое ее детей - 12-месячный мальчик и 4-летняя девочка. Спасатели вынесли их из горящего дома на руках. Мать вышла самостоятельно. Детей сразу же забрала "скорая". Спасти их не удалось.