Ночной пожар унес жизни двух детей

В городе Марганец Никопольского района Днепропетровской области в результате пожара погибли двое детейФОТО: dp.dsns.gov.ua/

В городе Марганец Никопольского района Днепропетровской области в одной из квартир пятиэтажки вспыхнул пожар. Спасатели получили вызов 28 ноября в 22.44 .

Об этом сообщает прессслужба Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

"Возгорание случилось в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Внутри была женщина и двое ее детей - мальчик, которому год, и 4-летняя девочка. Спасатели вынесли их из горящего дома на руках. Мать вышла самостоятельно", - рассказали в прессслужба ведомства.

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Детей сразу же забрала "скорая". Спасти их не удалось - умерли в больнице.

Пожар потушили в течение часа. Было привлечено 6 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники ДСНС. Огонь частично уничтожил домашнее имущество на площади 6 кв. м.

Причины возгорания - устанавливаются.

В селе Воропаев Вышгородского района Киевской области в частном жилом доме во время пожара погибли три человека. Все мужчины, двое 45-летних и 56-летний.