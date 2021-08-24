Во время парада в Киеве зритель поджег себя

Мужчину быстро погасили окружающие. Фото: "Сегодня"

Во время парада ко Дню Независимости Украины в Киеве один из зрителей поджег себя.

Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Да, произошло такое событие. Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, находившиеся рядом, быстро его потушили", - говорится в сообщении.

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Мотивы его поступка неизвестны. Полиция предоставит квалификацию после проверки.

В Киеве прошел военный парад, посвященный празднованию Дня Независимости Украины. В торжественных событиях к празднованию 30-й годовщины участвуют Вооруженные силы Украины. Над столицей пролетела авиация и прошла техника, в частности, наиболее тяжеловозными самолет в мире - Ан-225 "Мрия".