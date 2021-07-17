Во время отдыха в Затоке утонул турист. Его сын исчез

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Сегодня днем, 17 июля, в Затоке (Одесская область) отдыхающий из Черкасской области со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Спустя некоторое время тело мужчины достали из воды. Мальчика ищут.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители отметили, что тело мужчины достали из воды без признаков насильственной смерти. "Где находится ребенок, устанавливается", - уточнили в полиции.

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Причину смерти 49-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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