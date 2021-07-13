Сестру спасли, а брата - нет: страшная трагедия произошла на реке

В Хмельницкой области утонул 6-летний мальчик. Фото: pixabay.com

В селе Михля Хмельницкой области в реке Горынь утонул 6-летний мальчик.

Трагедия произошла вечером 12 июля, сообщают в управлении ДСНС.

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16-летняя сестра и 6-летний брат вместе купались в речке. Из-за сильного течения начали тонуть.

"Детей увидели люди, которые немедленно бросились на помощь. Девушку достали сразу, а брата спасти не удалось. Еще до прибытия спасателей люди подняли тело мальчика на поверхность", - говорится в сообщении.

За день на водоемах Хмельницкой области погибли двое детей. Кроме 6-летнего мальчика, во время купания в реке Южный Буг в Хмельницком утонул 15-летний подросток. Правоохранители устанавливают причины трагедий.

В Днестре близ Козина в Ивано-Франковской области водолазы нашли тело 39-летнего мужчины, который утонул во время спасения детей. Тело лежало на дне в 300 м от берега.