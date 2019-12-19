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четверг, 19 декабря 2019 23:13

Во время бунта в СИЗО пострадали 25 заключенных

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Во время бунта в СИЗО пострадали 25 заключенных
Заключенные подняли бунт в СИЗО. Фото: Ютуб

В Кропиницком в СИЗО пострадали 25 заключенных. Такие последствия спецоперации по усмирению бунта.

Большинство из пострадавших имеют синяки и ссадины ног и спины от ударов дубинками, двое - следы от резиновых пуль, сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой, говорится в сюжете программы ТСН.

Медики изолятора всем оказали помощь. В стационарном лечении травмированные не нуждались.

"Надо выяснять, более подробно проводить проверку, изучать видео. Это будет сделано в рамках проверки прокуратурой. Как утверждают сами заключенные, они не оказывали сопротивления. Администрация говорит, что задокументированы факты и есть этому подтверждение, что все же были попытки сопротивления и давления", - отметил Кошевой.

Во время обыска в камерах нашли много запрещенных предметов - ножи, телефоны, вещество, похожее на наркотики. Из СИЗО грузовиками вывезли сотни килограммов хлама и мусора.

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Прокуратура тем временем сообщила, что проверяет правомерность применения спецсредств к заключенным, а также инициирует увольнение всей администрации СИЗО.

На днях в следственном изоляторе Кропивницкого заключенные устроили бунт. Один из них напал на женщину-психолога и избил ее. После этого заключенный начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и оказали сопротивление.

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