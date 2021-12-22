Во Львовской области поймали "вора в законе" из списка СНБО

Подозреваемый незаконно прибыл в Украину. Фото: Pexels

Во Львовской области правоохранители задержали "вора в законе" из списка СНБО.

Он прибыл в Украину для создания организованных преступных групп, сообщает СБУ.

"Проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ из-за попыток искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах нашего государства", - говорится в сообщении.

Задержанный оказался уроженцем одной из стран Южного Кавказа. Он причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В мае его включили в санкционный список СНБО. Ему запретили въезд в Украину.

"По предварительным данным, уголовник пытался скрытно находиться во Львовской области для воздействия на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона", - говорится в сообщении.

Преступник пытался использовать поддельные документы, чтобы проникнуть в Украину.

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Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В следующем году в Украине должны появиться специальные тюрьмы для "воров в законе". Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. Есть опасность содержания влиятельных преступников в обычных тюрьмах и колониях, поскольку другие осужденные могут выполнять их приказы.