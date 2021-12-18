Во Львовской области погиб горняк

В шахте "Надежда", что в городе Сосновка Львовской области, из-за обвала породы погиб горняк. Ему было 35 лет.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Трагедия произошла 17 декабря около 18:00.
"На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы. По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - написал Волынец.
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Причины обрушения устанавливают.
2 декабря в Кривом Роге в шахте обрушилась порода. Под обломками оказался 48-летний горняк. Мужчину пытались спасти коллеги, но от травм он погиб.
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