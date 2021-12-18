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суббота, 18 декабря 2021 01:23

Во Львовской области погиб горняк

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Во Львовской области погиб горняк
В шахте во Львовской области погиб горняк. Фото: suspilne.media

В шахте "Надежда", что в городе Сосновка Львовской области, из-за обвала породы погиб горняк. Ему было 35 лет.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Трагедия произошла 17 декабря около 18:00.

"На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы. По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - написал Волынец.

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Причины обрушения устанавливают.

2 декабря в Кривом Роге в шахте обрушилась порода. Под обломками оказался 48-летний горняк. Мужчину пытались спасти коллеги, но от травм он погиб.

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