Во Львовской области подожгли участковый пункт полиции

Во Львовской области в городе Новояворовск подожгли участковый пункт полиции. Сейчас открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Работники ДСНС погасили огонь. В результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконника здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.
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Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель и задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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