Во Львовской области подожгли участковый пункт полиции

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 414
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 873
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 594
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4194
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4572
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1467
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 486
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3285
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1026
Фото
Все фото
6
5
7
3
3
На Банковой проходит &quot;захоронение правосудия&quot; - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
&quot;Защищали&quot; пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов
СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов
Видео
Все видео
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием
Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
Умирала на глазах: охранник супермаркета спас девушке жизнь
Умирала на глазах: охранник супермаркета спас девушке жизнь
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 459
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 189
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1782
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1026
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3240
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 477
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
воскресенье, 13 декабря 2020 01:29

Во Львовской области подожгли участковый пункт полиции

  Комментировать
Во Львовской области подожгли участковый пункт полиции
Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Фото: Нацполиция

Во Львовской области в городе Новояворовск подожгли участковый пункт полиции. Сейчас открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Работники ДСНС погасили огонь. В результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконника здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутату Киевсовета от "Слуги народа" ночью сожгли машину

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель и задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

В Крыму водитель на ходу поджег маршрутку с пассажирами. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter на ходу поджег авто, до этого заблокировал дверь, чтобы никто не смог спастись.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львовской области подожгли участковый пункт полиции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 19575
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 15345
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 9549
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 8172
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья Просмотров: 7499
Происшествия
Смертельное ДТП в Киевской области: врачи борются за жизнь подростка
Смертельное ДТП в Киевской области: врачи борются за жизнь подростка
Отдых на реке закончился трагедией
Отдых на реке закончился трагедией 1 Просмотров: 1152
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
6
 8 Просмотров: 1071
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
5
 Просмотров: 2142
В Донецкой области задержали боевика
В Донецкой области задержали боевика Просмотров: 423
Больше всего комментируют
13
Умер актер Валентин Гафт
9
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
8
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
5
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
2
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Голосов: 689
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть