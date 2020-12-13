Во Львовской области подожгли участковый пункт полиции

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Фото: Нацполиция

Во Львовской области в городе Новояворовск подожгли участковый пункт полиции. Сейчас открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Работники ДСНС погасили огонь. В результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконника здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.

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Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель и задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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