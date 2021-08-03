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вторник, 03 августа 2021 16:55

Во дворе многоэтажки киллер расстрелял мужчину
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Во дворе многоэтажки в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший скончался в больнице. Киллер - сбежал
Фото: od.npu.gov.ua
Во дворе многоэтажки в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший скончался в больнице. Киллер - сбежал
Во дворе многоэтажки в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший скончался в больнице. Киллер - сбежал

Сегодня, 3 августа, во дворе многоэтажки на ул. Малиновского в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину. А сам скрылся на автомобиле Mercedes.

Пострадавшего госпитализировали. Но спасти не смогли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривают несколько версий преступления. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе ввели специальную полицейскую операцию "Сирена", - рассказали полицейские.

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Просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или подозреваемого, сообщить на спецлинию 102.

Дело расследуют как умышленное убийство.

В Харькове на ул. Родниковой, 9А стреляли в Артема Мошенского. Он - один из основателей охранной фирмы "Корпус", представитель Национального корпуса. Киллер ждал во дворе. Выстрелил четыре раза, когда Мошенский садился в авто. Одна пуля попала в шею, задела спинной мозг. Стрелок спешно бежал через дворы. Был в панамке, клетчатой ​​рубашке и синих штанах, держал какой-то пакет. В городе развернули специальную полицейскую операцию "Сирена".

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