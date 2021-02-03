Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

3 февраля в 3:45 на ул. Милославской, 2 в Деснянском районе Киева, горели 4 автомобиля.

Возгорание произошло во дворе 25-этажного жилого дома в автомобиле Subaru Forester. Оттуда огонь перекинулся на рядом припаркованные Kia Magentis, Chevrolet Aveo и Skoda Fabia, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Редактору журнала сожгли внедорожник

"В результате пожара Subaru Forester сгорел полностью. В автомобиле Kia Magentis поврежден моторный отсек, отделка салона, пластиковые отделки, лакокрасочное покрытие левой стороны и лобовое стекло. В Chevrolet Aveo повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковая отделка правой стороны автомобиля, моторный отсек и передняя часть автомобиля. У Skoda Fabia повреждено передний бампер", - рассказали спасатели.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

В Ивано-Франковске вспыхнули 2 легковых автомобиля Nissan и Volkswagen во дворе многоэтажного жилого дома. Владелицей автомобиля Nissan Qashqai 2012 выпуска оказалась судья Ивано-Франковского городского суда Ольга Бабий.