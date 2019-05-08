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среда, 08 мая 2019 11:39

Во дворе депутата прогремел взрыв
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В Камень-Каширском во дворе депутата Волынского облсовета Анатолия Буска произошел взрыв
Фото: vl.npu.gov.ua
В Камень-Каширском во дворе депутата Волынского облсовета Анатолия Буска произошел взрыв
В Камень-Каширском во дворе депутата Волынского облсовета Анатолия Буска произошел взрыв
В Камень-Каширском во дворе депутата Волынского облсовета Анатолия Буска произошел взрыв

В Камень-Каширском Волынской области во дворе депутата Волынского облсовета Анатолия Буська произошел взрыв.

Происшествие случилось ночью 8 мая, сообщил в Facebook глава Волынской областной государственной администрации Александр Савченко.

"Сегодня ночью 8 мая в Камень-Каширском во двор депутата Волынского областного совета Анатолия Буська неизвестный бросил предмет, который взорвался", - написал он.

По словам Савченко, в результате взрыва был поврежден фасад дома, окно и металлический забор. К счастью, пострадавших нет.

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"Местные знают депутата, как отзывчивого и порядочного человека. Мне трудно представить, что происшествие может быть связано с личными мотивами. Учитывая это, считаю, что инцидент является или попыткой запугать, или попыткой расшатать ситуацию в регионе в то время, когда власть в стране переходит от действующего президента к новоизбранному", - добавил председатель Волынской ОГА.

Также Савченко призвал усилить оперативно-розыскные мероприятия для расследования этого события и предотвратить подобные инциденты в будущем. А местных жителей - в случае получения информации, которая может помочь следствию, сообщить правоохранителям.

В Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова. В момент взрыва в доме никого не было, бизнесмен с семьей находились в Одессе.

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Дата
08
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