Внезапно ткнули в лицо пистолет: 20-летняя на ходу выпрыгнула из машины

Фото: lv.npu.gov.ua

На Львовщине 20-летняя женщина на ходу выпрыгнула из автомобиля 22 сентября. Жительница одного из сел Долинского района Ивано-Франковской области остановила в Болехове авто Volkswagen Passat, водитель которого за умеренную плату согласился подвезти ее в город Стрый на Львовщине.

Среди дороги пассажир, сидевший на переднем сиденье, внезапно ткнул женщине в лицо пистолет. И требовал отдать деньги и телефон, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовщины.

"Испугавшись за свою жизнь, женщина открыла дверцу и на ходу выскочила из автомобиля, который развернулся и поехал в обратном направлении. В Volkswagen осталась чемодан пассажирки. Прохожий помог жертве нападавших и сообщил о происшествии в полицию. Нападавших остановили в селе Станков", - рассказали в полиции.

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Водитель и пассажир Volkswagen - жители одного из сел Долинского района Ивано-Франковской области в возрасте 22 и 17 лет. Младший из нападавших ранее привлекался к уголовной ответственности за угон авто.

Полицейские нашли пистолет, который злоумышленники успели спрятать. Его отправили на экспертизу.

Вскоре суд изберет задержанным меры пресечения. За разбой им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Подольском районе Киева таксист на Audi Q5 "угостил" 40-летнего мужчину кофе с психотропным веществом, ограбил и выбросил из машины. Утром его у лесополосы нашла 38-летняя водитель. Мужчина был в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что в авто был также его товарищ. Его нашли мертвым.