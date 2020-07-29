Внедорожник влетел в грузовик, который от удара перевернулся: показали видео

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В поселке Макаров Киевской области столкнулись Nissan Qashqai и грузовик. Последний от удара перевернулся.

Авария произошла днем ​​28 июля на ул. Б. Хмельницкого. Предварительно, причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения, сообщили в патрульной полиции области.

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"Невнимательность, легкомыслие, чрезмерная самоуверенность и самое главное - грубое нарушение ПДД, стоило здоровья водителю внедорожника. 26-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, нарушила требование дорожного знака 2.2" Проезд без остановки запрещен "и совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania, водитель которого двигался по главной дороге "Макаров - Комаровка", - говорится в сообщении.

Водитель внедорожника получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

На Надднепрянском шоссе в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser влетел под грузовик Daf с полуприцепом Ackermann. Предварительно, известно об одном погибшем.