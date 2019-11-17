Внедорожник сбил двух мужчин, которые меняли колесо на дороге

Мужчины погибли на месте происшествия. Фото: Нацполиция

В селе Старые Маяки Одесской области легковушка сбила насмерть двух мужчин, которые на дороге меняли колесо грузовика.

По предварительным данным, 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, наехал на людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Погибшие - водитель и пассажир грузовика. Мужчины меняли колесо в крайней левой полосе дороги. В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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