Внедорожник раздавило о фуру. Есть погибший

На трассе Одесса-Киев Toyota Land Cruiser влетела в полуприцеп грузовика DAF. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Трагедия произошла возле села Бурдовка Раздельнянского района, сообщили в полиции Одесской области.

По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, поэтому столкнулся с фурой, которая стояла на разделительной полосе.

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Делом занимаются правоохранители. По факту открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.

На автодороге Киев-Чоп возле села Солонка столкнулись Audi, DAF и Daewoo. 37-летний львовянин на Audi пошел на обгон в неположенном месте и врезался в автопоезд DAF, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo.

Впоследствии 2-летняя пассажирка Daewoo погибла на месте происшествия, а еще четыре пассажира, в том числе мальчики 4 и 12 лет, доставлены в больницу.