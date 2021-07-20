В тройной ДТП погиб двухлетний ребенок

На Львовщине тройная ДТП. Фото: Укринформ

На автодороге Киев-Чоп возле села Солонка столкнулись Audi, DAF и Daewoo.

37-летний львовянин на Audi пошел на обгон в неположенном месте и врезался в автопоезд ДАФ, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo, сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

В результате двухлетняя пассажирка Daewoo погибла на месте происшествия, а еще четыре пассажира, в том числе мальчики 4 и 12 лет, доставлены в больницу.

Водителя Audi задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество травмированных и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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В селе Печихвосты 18 июля примерно в 18:07 произошло ДТП. 30-летний водитель Ford Focus не учел дорожные обстоятельства, съехал на обочину и врезался в дерево. Три человека погибли. Девять пострадавших - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения.