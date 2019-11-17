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воскресенье, 17 ноября 2019 11:12

Внедорожник на скорости въехал в людей: есть погибшие

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Внедорожник на скорости въехал в людей: есть погибшие
52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте аварии. Фото: depo.ua

На автодороге Киев-Одесса водитель внедорожника на большой скорости сбил двух мужчин.

Трагедия произошла возле села Старые Маяки в Ширяевском районе Одесской обаласти, ночью, 16 ноября, сообщили в ГУНП области.

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В момент аварии погибшие, водитель и пассажир грузовика, в крайней левой полосе дороги меняли колесо. 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.

Вблизи села Медяница Иршавского района Закарпатской области в ДТП погибли 2 человека. Еще 5 получили травмы, среди них ребенок. Авария произошла 13 ноября около 17.40.

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