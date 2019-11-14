Смертельная авария на трассе: 2 жертвы и 5 пострадавших

Вблизи села Медяница Иршавского района Закарпатской области в ДТП погибли 2 человека. Еще 5 получили травмы, среди них ребенок.

Авария произошла 13 ноября около 17.40, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись Audi и Fiat Scudo

"На автодороге Мукачево-Рогатин Audi выехал на встречную полосу прямо на Fiat Scudo. По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются местные правоохранители и следователи по расследованию ДТП Главного управления Нацполиции в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

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Жертвами ДТП стали 41-летний водитель Audi и его 32-летний пассажир - жители села Дерцен Мукачевского района. Их 25-летний односельчанин, который также находился в салоне автомобиля, с травмами попал в больницу.

Автор: zk.npu.gov.ua Погибли 2 человека. Еще 5 получили травмы

37-летнего водителя и трех пассажиров автомобиля Fiat Scudo, среди которых малолетний ребенок, также госпитализировали в Иршавскую больницу. Все они жители Виноградовского района.

На Киевщине в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека, среди них 2 - дети. Еще четверо пострадавших в больнице.