ВМС Марокко обстреляли лодку с мигрантами

Лодку мигрантов обстреляли ВМС Марокко. Фото: Regnum

Лодку с мигрантами, которая направлялась из североафриканской страны в Испанию, обстреляли ВМС Марокко.

Ранения получил 16-летний мигрант, его доставили в больницу в Танжере. Об этом сообщает AFP.

"Моторная лодка, перевозившая 58 мигрантов, скрытых под брезентом, сделала враждебный шаг, который заставил береговую охраны открыть огонь", - рассказал собеседник.

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Лодка направлялась из города Лараче, на побережье Атлантического океана. Мигрантов доставили на берег и передали силам безопасности.

Италия пригрозила Европейскому Союзу прекращением взносов. Итальянская власть требует от Брюсселя вмешаться в ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты.