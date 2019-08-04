Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке

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В курортном городе Кирилловка Запорожской области в воскресенье разгулялся шторм.

Од пляжа непогода оставила только узкую полоску, сообщает РІА Мелітополь.

Всеукраинские ливни уже наделали беды в Одессе и других городах. Теперь добрались и Кирилловки.

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Синоптики обещают, что такая дождливая и холодная погода сохранится, как минимум, до вторника, 6 августа.

В воскресенье, 4 августа, в Днепре может выпасть пятимесячная норма осадков. Мер города Борис Филатов дал несколько советов жителям города.