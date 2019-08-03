На Днепр надвигается мощный ливень. Филатов обратился к горожанам

Днепр готовится к ливню. Фото: InfoFakt

В воскресенье, 4 августа, в Днепре может выпасть пятимесячная норма осадков.

"Глобальное потепление и изменение погодных условий во всем мире - это данность, а не шутки безумных ученых. Завтра, возможно, мы получим в сутки пятимесячную норму осадков", - написал мэр Днепра Борис Филатов в своем Фейсбуке.

Филатов дал несколько советов жителям города

переставьте автомобиль;

укрепите навес;

поднимите ценные вещи на высоту;

зарядите мобильный телефон.

просто будьте готовы.

"Мы готовы. Насколько это возможно", - резюмировал он.

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В субботу, 3 августа, на Одессу обрушился сильный ливень, в результате которой подтопило ряд улиц города. Ливневые стоки и дождеприемники не выдерживают объемы воды.