На Днепр надвигается мощный ливень. Филатов обратился к горожанам

В воскресенье, 4 августа, в Днепре может выпасть пятимесячная норма осадков.
"Глобальное потепление и изменение погодных условий во всем мире - это данность, а не шутки безумных ученых. Завтра, возможно, мы получим в сутки пятимесячную норму осадков", - написал мэр Днепра Борис Филатов в своем Фейсбуке.
Филатов дал несколько советов жителям города
переставьте автомобиль;
укрепите навес;
поднимите ценные вещи на высоту;
зарядите мобильный телефон.
просто будьте готовы.
"Мы готовы. Насколько это возможно", - резюмировал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерч, шторм и мощный ливень: фото и видео непогоды в Одессе
В субботу, 3 августа, на Одессу обрушился сильный ливень, в результате которой подтопило ряд улиц города. Ливневые стоки и дождеприемники не выдерживают объемы воды.
Комментарии