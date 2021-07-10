Влиятельного "вора в законе" Умку - отпустили из СИЗО: детали

"Вору в законе" "Умке" изменили меру пресечения. Фото: detective-info.com

В пятницу, 9 июля, одному из самых влиятельных "воров в законе" по прозвищу "Умка" изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

В Офисе генпрокурора это решение будут обжалывать, сообщила пресс-служба.

"Прокурорами Офиса генерального прокурора подготовлено апелляционную жалобу на решение суда об изменении меры пресечения лицу, которое подозревается в распространении преступного влияния в обществе в статусе "вора в законе" по прозвищу "Умка", - говорится в сообщении.

Решение об изменении меры пресечения принял одиозный судья Печерского суда Сергей Вовк.

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В мае 2021 года полиция задержала "Умку" в аэропорту Днепра. Другого "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван" задержали в гостинице. Их должны были держать под стражей до 18 июля без альтернативы внесения залога.

Следствие установило, что "воры в законе" осуществляли распределение так называемого "воровского общака", помогали в организации избежания уголовной ответственности другим "авторитетам", осуществляли координацию преступной деятельности лиц по территориальному расположению и курировали создание "call-центров", которые путем мошенничества обманывали пострадавших.

"Умка", коронованный в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звание" от топпредставителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона 21 мая суд арестовал "Лашу Свана" без альтернативы залога.