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пятница, 14 февраля 2020 12:29

Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука

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Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Ротвейлера, который загрыз до смерти 4-летнего мальчика на Харьковщине, владельцы усыпили. Фото - hk.npu.gov.ua

Ротвейлера, который загрыз 4-летнего мальчика в Харьковской области, владельцы усыпили.

Ребенок погиб на глазах у бабушки которая собиралась на прогулку с внуком. Женщина пыталась спасти ребенка, но тщетно.

"Ольга и Николай, бабушка и дедушка мальчика, всегда любили собак. Когда умерла их старая овчарка, супруги решили завести ротвейлера. Новая взрослая собака появился лишь месяц назад. Бойцовский пес выходил вместе с владельцами на улицу и никогда не проявлял агрессии. А когда увидел маленького мальчика во дворе, словно сошел с ума. Вырвался из вольера и напал на ребенка. Бегал за ним по всему двору. Рвал его. Кровь брызгала везде, там весь двор в крови. Он с него куртку и сапоги содрал. Загнал мальчика в угол и перегрыз ему горло", - рассказывает соседка Людмила, передают "Факты".

Врачам "скорой" спасти ребенка не удалось. Мальчик умер от кровопотери.

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"У него были множественные раны на волосистой части головы. На лице, на шее, на груди, на животе. На верхних и нижних конечностях. К тому же собака и бабушку покусала", - говорит заведующий Красноградского межрайонного отделения судебно-медицинской экспертизы Игорь Борсук.

Расправившись с ребенком, ротвейлер успокоился. И даже выполнял все команды.

"Когда мы приехали, собака была в вольере. Вела себя достаточно мирно. Сотрудники полиции держали оружие наготове. Они говорили сидеть - собака садилась и ждала. Если бы не было этого случая, - мирная собака. Нельзя сказать, что агрессивная", - добавилБорсук.

Гибель ребенка в полиции квалифицировали как несчастный случай.

Трагедия произошла в одном из поселков Красноградского района Харьковской области 12 февраля. По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад.

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Дата
14
февраля

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